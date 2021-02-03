Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum

Geçirdiği rahatsızlık sonrası günler sonra evinden çıkan oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile görüntülendi. Sağlık durumundan bahseden 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" dedi.

"BÜNYEM YOĞUN TEMPOYU KALDIRAMADI"

İyice kilo verdiği gözlenen oyuncu, yaşadığı zorlu süreçte 5 kilo verdiğini söyledi. Oyuncu, doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldığı iddialarına da "Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN SORULARINA SESSİZ KALDI

Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasının ardından oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'na dahil oldu. Bu konu hakkındaki sorulara cevapsız kalmayı tercih eden Atagül, "Hayırlısı olsun arkadaşlar, bir şey söylemeyeceğim. Sağ olun ilginiz için teşekkürler" diyerek eşinin yardımıyla arabaya bindi.