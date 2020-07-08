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Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor
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Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdek'te geçici garajla hizmet vermeye çalışıyor.

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor
08.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:21

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Erdek'te geçici garajla hizmet vermeye çalışıyor. Erdek Otogar binasının yakınında hazırlanan geçici oto garajı beklentileri karşılayamıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan minyatür görünümlü garaj alanı, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin, Erdek-Bandırma hattı ve Erdek ile kırsal mahalleler arası toplu yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförlerinin ve vatandaşların tepkilerini çekiyor.

Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, Erdek'e çare olarak yapılan garaj alanının çok küçük ve yetersiz olduğunu söyledi. Erdek'e dönemin belediye başkanı Ali Haydar Sarı tarafından 1980'li yılların başında kazandırılan Erdek Otogar binasının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2019'da yıkıldığını hatırlatan Tekin, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin geçici olarak yaptığı ancak uzun yıllar burada kalacağını tahmin ettiğimiz minyatür garaj, bizler ve yolcular için çileye dönüştü. Bu küçük alanda büyük şirketlere ait şehirlerarası otobüsler, Erdek-Bandırma arası sefer yapan minibüsler ve kırsal mahalle minibüsleri aynı anda hizmet vermeye çalışıyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğu düşündüğümüzde zaten buranın yetersiz olacağı belliydi. Minibüslerimizi park edeceğimiz bir peronumuz bile yok. Yıkılan eski otogarın bulunduğu boş alanı özelleştirip kapattılar. Minibüslerimizi park olarak kullanmak istediğimizde bizlerden ücret talep ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı minyatür garajımızı yerinde incelemesi için Erdek'e davet ediyoruz. Eminiz ki kendisi de bizlere hak verecektir" diye konuştu.

Erdek-Bandırma arasındaki eski karayolunun da çok bakımsız durumda olup adeta trafik kazasına davetiye çıkardığına dikkati çeken Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin, "Kooperatifimize bağlı 25 araç, bu yolu kullanmak zorunda. Yol zaten çok dar. Bu arada yol kenarlarındaki ağaçlar da araçların geçişini engelliyor. Tırlar ve kamyonların da kullandığı bu yolda her an çok büyük bir trafik kazası yaşanabilir. O zaman bunun sorumlusu kim olacaktır" dedi. Bandırma yönünden gelip, otogarın önünden geçerek Erdek içine ilerleyen yoldaki trafiğin çok sık tıkandığına işaret eden Tekin, "Bu yoldaki tıkanmanın önlenmesi için yolun bölünerek, giriş ve çıkış şeklinde, üç şerit olarak düzenlenmesi gerekir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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