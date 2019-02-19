Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Samsun'da, bazı siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

19 Mayıs: Osman Topaloğlu (Cumhur İttifakı)

Atakum: Zihni Şahin (Cumhur İttifakı)

Ayvacık: Halil Kalaycı (Cumhur İttifakı)

Bafra: Hamit Kılıç (Cumhur İttifakı)

Canik: İbrahim Sandıkçı (Cumhur İttifakı)

Çarşamba: Halit Doğan (Cumhur İttifakı)

Havza: Sebahattin Özdemir (Cumhur İttifakı)

İlkadım: Erdoğan Tok (Cumhur İttifakı)

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu (Cumhur İttifakı)

Ladik: Nurhan Yapıcı (Cumhur İttifakı)

Salıpazarı: Halil Akgün (Cumhur İttifakı)

Tekkeköy: Hasan Togar (Cumhur İttifakı)

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis (Cumhur İttifakı)

Yakakent: Hüseyin Kıyma (Cumhur İttifakı)

Terme: Ali Kılıç (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Alaçam: Fuat Canbaz (Millet İttifakı)

Atakum: Cemil Deveci (Millet İttifakı)

Bafra: Kemal Bütüner

Çarşamba: Altan Karabulut (Millet İttifakı)

Havza: Mehtap Yeşilbaş (Millet İttifakı)

Tekkeköy: Tansu Çıkış

Vezirköprü: Onur Bayburtlu (Millet İttifakı)

Yakakent: Ramazan Şensoy (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Alaçam: İlyas Acar (Cumhur İttifakı)

Asarcık: Şerif Kılağuz (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Büyükşehir Belediyesi: Hayati Tekin (Millet İttifakı)

19 Mayıs: Ahmet Topal (Millet İttifakı)

Bafra: Rızvan Aksoy

Canik: Atıf Yiğit (Millet İttifakı)

Ayvacık: İsmet Çapaş (Millet İttifakı)

Asarcık: Bahri Köşüş (Millet İttifakı)

Tekkeköy: Mustafa Candal

Kavak: Şerif Ün (Millet İttifakı)

Ladik: İbrahim Ünsal (Millet İttifakı)

İlkadım: Necattin Demirtaş (Millet İttifakı)

Salıpazarı: Refaettin Karaca (Millet İttifakı)

Saadet Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Salih Şen

19 Mayıs: Yakup Demir

Alaçam: Ahmet Mücahid Yıldız

Asarcık: Seyitahmet Akkuş

Atakum: Serdar Şen

Ayvacık: Cengiz Keskin

Bafra: Mustafa Harman

Canik: Ali Şener

Çarşamba: Sebahattin Sancar

Havza: Şenol Tunçay

İlkadım: Şerif Altundal

Kavak: Remzi Sarak

Ladik: Yalçın Kaya Oğuz

Salıpazarı: Ali Turhan

Tekkeköy: Şükrü Yavuz

Terme: Ali Yüksel

Vezirköprü: Fahreddin Kılıç

Yakakent: Sinan Yılmaz

Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Belma Nur Kartal

İlkadım: Ferdi Ak

Demokrat Parti

Büyükşehir Belediyesi: Zeki Sayar

Vatan Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Alemdaroğlu

Demokratik Sol Parti:

Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Koç

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir Belediyesi: Bekir Uslucan

Bağımsız

Büyükşehir Belediyesi: Erhan Usta

Kaynak: AA