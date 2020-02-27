Geçerken Uğradım
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Geçerken Uğradım

Filmin fragmanı "Geçerken Uğradım" İSTANBUL - Onur Bilgin'in yönettiği "Geçerken Uğradım", ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla gelişen olaylar atrafında dönüyor.

27.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:59
Geçerken Uğradım

Filmin fragmanı "Geçerken Uğradım"

İSTANBUL - 'in yönettiği "Geçerken Uğradım", ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, 'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla gelişen olaylar atrafında dönüyor.

Kaynak: AA


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: Geçerken Uğradım
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