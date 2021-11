Geceleri iş yerine gelen tilkileri eliyle besliyor

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde özel bir hafriyat şirketinde mazot dağıtıcısı olarak çalışan Recep Yılgın isimli İşçi, geceleri iş yerindeki konteynere gelen tilkileri eliyle besliyor.

Yaklaşık 6 ay önce gece vardiyasına geçtiği dönemde iş yerindeki konteynerin yanına gelen ve ekmek verdiği aç tilkiyle kısa sürede dost olduklarını söyleyen Recep Yılgın, "Her gece gelen tilki günden güne bana alışmaya başladı. Dişi tilkinin adını Safinaz koydum. Her gün karnını doyurmak için konteynerin kapısına geldiğini görünce ağaçlık alana salça tenekelerinden suluk yapıp koydum. Daha sonra eşiyle beraber gelmeye başladı. Bir iken iki oldular. Onlara her gün ekmek ve yemek artıkları veriyorum. Bu arada sularını tazeliyorum. Son zamanlarda yanımıza kadar gelmeye, hatta başlarını dahi okşatmaya başladılar. Her gece hemen hemen aynı saatlerde gelip yiyeceğini alıp gidiyorlar. Hayvan bizlerin iyi niyetini hissettiği için korkmuyor. Her gün düzenli olarak yemeğini, ekmeğini ve suyunu vermeye devam edeceğim" diye konuştu. - KÜTAHYA