Gece yatmadan önce okunacak dua nedir? Yatmadan önce okunacak dualar nelerdir? Gece yatarken okunacak dua ve anlamı!

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GECE YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA

Yatmadan önce okunacak dua:

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike'l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike'llezi erselte.

Yatmadan önce okunacak duanın anlamı:

Allah'ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.

YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki:

Yatağına abdestli olarak, Euzü Besmele okuyarak gir!

Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat! Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe!

Euzü Besmele ile bir Âyet-el-kürsi oku! Sonra her biri için Besmele okuyarak, üç İhlâs suresi, sonra bir Fatiha, sonra birer defa Felak ve Nas surelerini oku!

Sonra üç defa istigfar duası, yani (Estagfirullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) oku!

Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave et!

Sonra on kere (Tevekkeltü alellah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) oku! Onuncusuna (hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) ilave et!

Sonra, (Allahümmağfir lî ve li valideyye ve lil-mü'minîne vel-mü'minât), bir kere (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed), bir kere (Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn), üç veya on veya kırk yahut yetmiş kere istigfar yani (Estagfirullahel'azîm) ve bir kelime-i tevhid yani (Lâ ilahe illallâh Muhammedün resûlullah) oku! ( İslam Ahlakı)

Gece uyanınca, "Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü teâlâ onun günahlarını bağışlar. İbni Sünni

Gece uyanınca, şu duayı okuyan, her isteğine kavuşur: Lâ ilahe illallahü vahdehü lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah-il aliyyil azîm. İslam Ahlakı

Gaflete düşmesi için, şeytan, uyuyana üç düğüm bağlar. Uyanınca Allah'ı zikrederse, düğümün biri çözülür. Abdest alırsa, ikinci düğüm çözülür. Namaz kılarsa, bütün düğümler çözülür. Buhari

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