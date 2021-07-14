Gece yarısı ev basıp, 2 kişiyi bıçakla yaraladı (2)
YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜİzmir'in Bornova ilçesinde, M.G.'nin çıkan tartışma sonrası bıçakladığı Ahmet Aksoy (27) hastanedeki müdahalelere rağmen öldü.
YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ
İzmir'in Bornova ilçesinde, M.G.'nin çıkan tartışma sonrası bıçakladığı Ahmet Aksoy (27) hastanedeki müdahalelere rağmen öldü. Diğer yaralı Erdoğan Karagül'ün (27) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan M.G.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Fırat AKAY/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay