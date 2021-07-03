Gece 12'de yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece bitip bitmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası bazı kararlar alındı. Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere birçok kısıtlama kaldırıldı. 1 Temmuz genelgesi! Bu gece yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? Gece 12'den sonra yasak bitiyor mu? Yasak kaçta bitiyor?

Gece 12'de yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında yasakların 1 Temmuz'da kaldırılacağı açıklanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece bitip bitmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili genelge yayınlamıştı. 1 Temmuz itibariyle alınan kararlar uygulanmaya başlayacak. İşte, Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...

GECE 12'DE YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede 1 Temmuz 2021 sabah 05:00 itibariyle sokak kısıtlamalarının sona ereceği bildirildi. Bu sebeple bu gece sokağa çıkma yasağı bulunmuyor.

1 TEMMUZ GENELGESİ

Genelgeye göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.

KİŞİ SAYISINDAKİ SINIRLAMA 1 TEMMUZ'DAN SONRA KALDIRILIYOR

Yeme-içme yerlerinin açık/kapalı alanlarında aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlanmayacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Nikah/düğün merasimlerinde, kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında, katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek içecek ikramı yapılabilecek.

KAHVEHANELER'DEKİ KISITLAMALAR KALDIRILACAK

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere, belirlenen esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

Park, bahçe, kamp, piknik/mesire alanı gibi yerlerde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak.