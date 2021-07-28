Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üni bölümleri puanları!
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Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üni bölümleri puanları!

Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gebze Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gebze Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gebze Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Gebze Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İktisatEA6062290,31566341,92954
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletmeEA6062299,97159351,09290
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY100100410,35893460,78096
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY7072276,70938327,14995
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY8585492,08857509,68387
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce)SAY5050395,34657419,15093
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)SAY6062317,27793355,18617
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektronik MühendisliğiSAY8080454,42223489,62598
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)SAY4040464,76992484,15012
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita MühendisliğiSAY6062288,30937336,16456
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)SAY7072368,94295413,94893
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)SAY6060405,50123471,30898
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)SAY8080457,13129492,04164
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve MühendisliğiSAY7071361,97673415,89276
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Fizik (İngilizce)SAY2020305,62752445,75172
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Kimya (İngilizce)SAY2525332,94128388,08840
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Matematik (İngilizce)SAY5051321,82481418,98681
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)SAY7070417,42547462,92569

GEBZE TEKNİK ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üni bölümleri puanları! - Haberler
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