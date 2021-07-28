Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gebze Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gebze Teknik puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gebze Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Gebze Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İktisat EA 60 62 290,31566 341,92954 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme EA 60 62 299,97159 351,09290 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 100 100 410,35893 460,78096 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 72 276,70938 327,14995 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 85 85 492,08857 509,68387 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) SAY 50 50 395,34657 419,15093 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 62 317,27793 355,18617 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği SAY 80 80 454,42223 489,62598 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 40 40 464,76992 484,15012 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği SAY 60 62 288,30937 336,16456 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 72 368,94295 413,94893 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 60 405,50123 471,30898 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 80 457,13129 492,04164 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY 70 71 361,97673 415,89276 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Fizik (İngilizce) SAY 20 20 305,62752 445,75172 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Kimya (İngilizce) SAY 25 25 332,94128 388,08840 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Matematik (İngilizce) SAY 50 51 321,82481 418,98681 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 70 70 417,42547 462,92569

GEBZE TEKNİK ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...