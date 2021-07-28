Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Gebze Teknik Üniversitesi oldu. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Gebze Teknik puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Gebze Teknik Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Gebze Teknik Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Gebze Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Gebze Teknik taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Gebze Teknik Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İktisat
|EA
|60
|62
|290,31566
|341,92954
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İşletme Fakültesi/İşletme
|EA
|60
|62
|299,97159
|351,09290
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|100
|100
|410,35893
|460,78096
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70
|72
|276,70938
|327,14995
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|85
|85
|492,08857
|509,68387
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce)
|SAY
|50
|50
|395,34657
|419,15093
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|62
|317,27793
|355,18617
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80
|80
|454,42223
|489,62598
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|40
|40
|464,76992
|484,15012
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Harita Mühendisliği
|SAY
|60
|62
|288,30937
|336,16456
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|72
|368,94295
|413,94893
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|60
|405,50123
|471,30898
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|80
|457,13129
|492,04164
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
|SAY
|70
|71
|361,97673
|415,89276
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Fizik (İngilizce)
|SAY
|20
|20
|305,62752
|445,75172
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Kimya (İngilizce)
|SAY
|25
|25
|332,94128
|388,08840
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Matematik (İngilizce)
|SAY
|50
|51
|321,82481
|418,98681
|GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|417,42547
|462,92569