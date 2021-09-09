Gebze Tatlıkuyu'da altyapı çalışması
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Gebze Tatlıkuyu'da altyapı çalışması

Gebze Tatlıkuyu'da altyapı çalışması
Bültenler - Haberler | Güncel

Gebze Tatlıkuyu Mahallesindeki bazı sokaklarda eskiyen kanalizasyon hattı ile yeni olarak yağmursuyu altyapı hattı inşa ediliyor.

Kocaeli'nin birçok noktasına önemli mekânlar ve tesisler kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları ile de şehrin altyapısını güçlendiriyor. Bu kapsamda Gebze Tatlıkuyu Mahallesinin Ahmet Pembegüllü Bulvarı ile D-100 yan yol arasındaki sokaklarda altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

KANALİZASYON HATTI YENİLENİYOR

İş dahilinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesinin sokaklarında eskiyen kanalizasyon alt yapı hattı, 2 bin metrelik inşa edilen hat ile yenileniyor. Bu bölgede yağmur sularının birikmemesi ve su baskınlarının oluşmaması için de bin metrelik yağmursuyu altyapı imalatı gerçekleştiriliyor.

İSU, GEBZE BÖLGESİNDE YOĞUN ÇALIŞIYOR

İSU Genel Müdürlüğü, bölgedeki alt yapı hatlarının yenilenmesi için önemli çalışmalar yapıyor. Gebze bölgesindeki ilçelerde Kocaeli genelinde olduğu gibi su depoları ile kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatları inşa ediliyor.

Kaynak: Bültenler

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