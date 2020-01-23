Gebze'li Tarihçiler, Ulugün'ü ziyaret ettiler
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Gebze'li Tarihçiler, Ulugün'ü ziyaret ettiler

Gebzeli tarihçiler; Rıdvan Şükür ve Recep Kankal, Kocaeli ve Bitinya tarihi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Tarihçi Feyzullah Yavuz Ulugün İzmit'teki çalışma ofisinde ziyaret ettiler.

23.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:31
Gebze'li Tarihçiler, Ulugün'ü ziyaret ettiler

Ziyaret sırasında;Şükür ve Kankal,Ulugün'den tarihi hakkında yazdığı kitaplar hakkında bilgi aldılar. Tarihçi Şükür ve Kankal, Kocaeli köylerinde yaptıkları çalışma hakkında Ulugün'e bilgi verdiler.

Önümüzdeki dönemde ve çevresinde yapacakları projeleri değerlendirdiler. Sakarya Üniversitesi'nde Tarih sahasında mastır çalışmasını tamamlayan Rıdvan Şükür, yakın zamanda yayınlayacağı kitabının örnek bir nüshasını Ulugün ile paylaştı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Doktora öğrencisi Kankal ise 2017 senesinde yayınladığı Osmanlı Bürokrasisinde Gebzeli Memurlar adlı kitabını F. Yavuz Ulugün'e takdim ettiler.

Kaynak: Bültenler
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