Gebze'den kısa kısa

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Kurban Bayramı'nda lösemili çocuklar için bağış yapılması çağrısında bulundu.

LÖSEV sosyal hizmetler çalışanı Funda Yüksek, vekaleten kurban bağışı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurban Bayramı'nda LÖSEV olarak bağış yapılan kurbanları vekaleten keserek ailelere 12 ay boyunca taze et şeklinde ulaştırdıklarını belirten Yüksek, "Dini vecibelere uygun, vekaleten aldığımız kurbanlarınızı yetişkin ve çocuk onkoloji ve lösemili hastalarımıza 12 ay boyunca taze et şeklinde ulaştırıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda yapacağınız her bağış, lösemili çocuklarımıza can olacak. Bağışlarınızla lösemili ve kanserli çocuklarımızın hayatını kurtarabilirsiniz." şeklinde konuştu.

TÜGVA yaz okulu kapanış programı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gebze Temsilciliğince yaz okulu kapanış programı etkinliği düzenlendi.

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programa, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, TÜGVA Gebze Temsilcisi Hamza Melih Malkoç, öğrenci ve veliler katıldı.

Malkoç, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğlenerek öğrendiği yaz okuluna bu sene ilginin yoğun olduğunu belirterek veliler ve öğrenciler ile özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Sedat Çelik ise Gebze Belediyesi olarak milli ve manevi değerlere bağlı olan sivil toplum kuruluşlarına imkanlar çerçevesinde destek verdiklerini söyledi.

TÜGVA gibi eğitim kuruluşlarının önemli çalışmalar yaptıklarına değinen Çelik, "Peygamber efendimiz, 'beşikten mezara kadar ilim talep ediniz' diye buyuruyor. Bizler de belediye olarak GESMEK'te, bilim ve sanat merkezlerimizde çeşitli alanlarda eğitim vermeye devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu tür çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜGVA Gebze Yaz Okulu öğrencilerinin hazırladığı çeşitli gösteriler, ilahi dinletileri ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Programda, eğitimcilere teşekkür belgeleri verilirken, TÜGVA tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

