Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

İSTANBUL - Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y. isimli zanlı tarafından tabancayla vurarak öldürmüştü. Genç avukatın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Esenler'e götürüldü.

Öldürülen genç avukatın meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde saygı duruşunda bulundu. Adliye içerisindeki atrium alanında toplanan avukatlar 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL