Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
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Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

17.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:52

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

İSTANBUL - Gebze'de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi'ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y. isimli zanlı tarafından tabancayla vurarak öldürmüştü. Genç avukatın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Esenler'e götürüldü.

Öldürülen genç avukatın meslektaşları Çağlayan Adliyesi'nde saygı duruşunda bulundu. Adliye içerisindeki atrium alanında toplanan avukatlar 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu
Gebze'de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

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