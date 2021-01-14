Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde Kovid-19 salgınına karşı eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde Kovid-19 salgınına karşı eğitim

14.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:54
Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde Kovid-19 salgınına karşı eğitim

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi'nde misafir edilen vatandaşlara, "Kovid-19 Tanımı, Belirti ve Korunma Yolları" konularında eğitim verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Barınma ve Konaklama Merkezi'nde misafir edilen vatandaşlara, "Kovid-19 Tanımı, Belirti ve Korunma Yolları" konularında eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı ve bulaş seviyesini düşürmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan, Barınma ve Konaklama Merkezi'nde misafir edilen vatandaşlara, "Kovid-19 Tanımı, Belirti ve Korunma Yolları" konularında eğitim gerçekleştirildi.

Barınma merkezinde yapılan eğitimde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildi.

Gerçekleştirilen eğitim sunumunda, Barınma ve Konaklama Merkezi'nde kalan vatandaşlara ortak kullanımlarında maske ve hijyene dikkat etmeleri, yatakhaneleri sık sık havalandırmaları, yemekhanede sosyal mesafe kurallarına uymaları gibi birçok hatırlatma yapıldı.

Salgından korunma yollarının görsel sunumlar ile anlatıldığı eğitimde, katılımcılara akciğer fonksiyonunu arttırmak için solunum egzersizlerinin önemi anlatıldı ve egzersizlerin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Katılımcılara gösterilen uygulamaları her gün yapmaları tavsiye edildi.

Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutmak için düzenli beslenme, bol sıvı tüketimi ve uyku tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Donald Trump Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Şener Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Emre Taşdemir Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi'nde Kovid-19 salgınına karşı eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:19:46. #1.14#
title