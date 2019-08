GEBKİM vakfı satranç şampiyonu Işık Can'a sponsor oldu

29.08.2019 11:20

Bu isimlerden biri de satrançta kendi yaş grubunda Türkiye ve Avrupa birincisi olan, FIDE (Uluslararası Satranç Federasyonu) Mart 2019 listesine göre dünya klasmanında ise 5'inci sırada yer alan 2005 doğumlu Işık Can. İlk dünya şampiyonluğunu 2012 yılında 7 yaşındayken tadan oyuncu, aynı tarihte düzenlenen Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Olimpiyat Tarihinin En Küçük Oyuncusu seçildi. Işık Can, satrancın yanı sıra yeteneğini tenis kortlarında da konuşturuyor. Tenis sporunda ulusal ve uluslararası birçok birinciliğin de sahibi…

Başarılı satranç ve tenis oyuncusu Işık Can, 2005 doğumlu. Yaşından çok daha fazla madalyanın sahibi olan Can, yurtdışında katıldığı turnuvalarda elde ettiği derecelerle göğsümüzü kabartıyor. GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı, Işık Can'ın uluslararası alanda hedeflediği başarılara ulaşması için genç satranç ustasını destekliyor.

Zeka ve strateji oyunu satranca çok küçük yaşlarda gönül veren Işık Can, üstün yeteneğiyle kariyerine büyük başarılar sığdırdı. Kendi yaş grubunda Türkiye ve Avrupa Birinciliğinin sahibi. FIDE Mart 2019 listesine göre Dünya sıralamasında ise 5'inci sırada yer alıyor. 2013-2016 yılları arasında Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonu olan Işık Can, ilk dünya şampiyonluğunu 2012 yılında katıldığı Romanya Dünya Okullar Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 7 Yaş Şampiyonu olarak yaşadı. Aynı yıl katıldığı Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Olimpiyat Tarihinin En Küçük Oyuncusu unvanını elde etti. 2017 yılında Türkiye'nin En Küçük Uluslararası Usta (IM) unvanlı sporcusu oldu.

GEBKİM Vakfı'nın desteklediği şampiyon satranç oyuncusu Işık Can, 2019 sezonunda katıldığı önemli satranç turnuvalarında da ülkemizi temsil ederek önemli başarılara imza atmayı sürdürdü. Temmuz ayında yoğun bir yarışma takvimi olan IM (Uluslararası Usta) İtalya, Fransa ve Türkiye'de art arda turnuvalara katıldı. Fransa'nın Korsika Adası'nda gerçekleştirilen 6e Open International de Purtichju-Tournoi Principal plus de 1900 elo Turnuvası'nda 87 sporcu arasında mücadele eden Işık Can, turnuvayı genel sıralamada 20'nci, genç sporcular arasında ise İkinci sırada tamamladı. Korsika'da ayrıca oyuncu başına toplam beş dakika ve daha az süre tanınan iki yıldırım turnuvaya katıldı. Yıldırım turnuvalardan Ciamannaccia Mega Blitz Turnuvası'nda 14 yaş ve altı kategorisinde Birincilik madalyasını kazandı. Diğer yıldırım turnuva Marina Viva à Purtichju Blitz Turnuvası'nda ise 133 sporcu arasında genel sıralamada 4'üncü olmayı başardı. Başarılı sporcu İtalya'da katıldığı 6.Cattolica Open A Satranç Turnuvası'nın ardından yarıştığı 4. Uluslararası Başkent Üniversitesi Açık Satranç Turnuvası'nı genel sıralamada 8'inci, Türk sporcular arasında ise Birinci sırada tamamladı.

