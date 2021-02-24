Gebelikte detaylı ultrason doğumsal hastalıkların yüzde 70'ini tespit ediyor

Gebelikte yapılacak dört boyutlu, detaylı ultrasonun doğumsal hastalıkların yüzde 70'ini tespit ettiğine ve hayati önem taşıdığına dikkat çeken Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Çetin, "11 ila 14'üncü gebelik haftaları ile 18 ila 23'üncü gebelik haftaları önemli. Bu haftalarda yapılacak görüntülemede bazı genetik hastalıklar taranabilir, organ gelişimindeki kusurlar belirlenebilir" dedi.

Bebeğin genel sağlık durumunu anne karnında değerlendirebilmek için en önemli aracın ultrason olduğunu belirten Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Çetin, dört boyutlu görüntülemenin yapıldığı detaylı ultrason hakkında bilgi verdi.

Bu kontrolde bebeğin detaylı anatomik değerlendirmesinin ön planda olduğunu anlatan Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Çetin, "En önemli dönem 11 ila 14'üncü gebelik haftaları diyebiliriz. Diğer ikinci önemli dönem ise 18 ila 23'üncü gebelik haftalarıdır. Bu dönemde bebeğin detaylı anatomik değerlendirmesi ön plandadır. Burada ise bebeğin organ gelişimine bakarız. 11 ila 14'üncü haftada ense kalınlığı gibi bir değerlendirme yapabiliriz. Bu bazı genetik hastalıkların tanısını koymamız açısından önemlidir. Detaylı ultrasonu 18-23'üncü haftada yaptığımızda da bebeğin kalbi ve diğer organ sistemleri oldukça ayrıntılı şekilde incelenir. Bazı genetik hastalıklar için bu dönemlerde belirteçler bulabiliriz. Organ gelişimindeki kusurları da belirlemek açısından bu dönemde yapılacak kontroller önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

BEBEĞİN KAFATASI GELİŞİMİNDEN ORGANLARINA KADAR DETAYLI İNCELEME

Bebeğin ayrıntılı olarak incelendiği bu işlemin zorunlu olmadığını fakat birçok hastalığı önceden tespit etmek açısından önemli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Çetin, "Süre olarak baktığımızda değerlendirme süresi daha uzun. Çünkü bebekler anne karnında her zaman istediğimiz pozisyonda olmayabiliyor. Dolayısıyla buna zaman ayırmamız gerekiyor. Baktığımız yapılar daha farklı. Tercihen Perinatoloji uzmanlarının bunu yapması gerekiyor. Bunu detaylı ultrason görüntülemesiyle yapıyoruz. Örneğin, bebeğin kafatasının gelişmemesi gibi ciddi bir problem olabilir. Bu gibi durumlarda bizler yönetim planını belirleriz. Bunun dışında kalple ilgili yaşanan problemler olabilir. Bunlarda doğum zamanlaması, doğum yapılacak yerde bulunması gereken branşlar, ekipman, doğum hangi şartlarda yapılmalı gibi kriterleri belirliyoruz. Bu gibi ayarlamalar açısından önemli bir işlem" ifadelerini kullandı.

"ANNE KARNINDA BAZI İŞLEMLER YAPILABİLİR"

Bebeğe anne karnında yapılacak girişimlerin de bu ultrasonla belirlendiğini ifade eden Doç. Dr. Çetin, "Bazen bebeğe anne karnında da girişimler gerekebilir. Biz bunlar açısından da gerekli yönlendirmeleri yaparız. Çocuk kardiyolojisi, nefrolojisi, nörolojisi ve cerrahisiyle konuşarak ortak bir yönetim planı belirleriz. Her gebe için bu ayrı olarak belirlenir. Aileler imkanları varsa mümkünse bunu yaptırmalıdır. Çünkü gebelikte 2 ultrason dönemi çok önemli. Bu dönemlerde mutlaka bir değerlendirmeye girmek ve bunun kaliteli yapılması çok önemli" diye konuştu.

HASSAS DÖNEMLERDEKİ MUAYENELER AKSATILMAMALI

Pandemi nedeniyle muayenelerini aksatan anne adaylarına da uyarılarda bulunan Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Çetin, "Gebelik dönemi 40 haftalık bir süre. Bu sürede bebeğin tüm organ gelişimleri tamamlanıyor. Dolayısıyla hassas dönemlerde muayeneleri aksatmamak oldukça önemli. Çünkü bir takım sorunlar anne karnında tespit edilebiliyor. Bebeğin hayatının geri kalan kısmını etkileyecek tespitleri yaptığımız bir işlem. O yüzden aileler muayenelerini aksatmamalı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı