Gbc'den Kilis'e Destek Ziyareti

GBC Başkanı Arif Kurt ve yönetimi, roketlerin düştüğü Kilis'e destek ziyaretinde bulunarak harekata katılan Mehmetçiğin arkasında olduklarını söyledi.

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt ve cemiyet üyeleri terör örgütü PKK/PYD'nin roketli saldırılar düzenlediği Kilis'i ziyaret etti. Kurt, Kilis Basın Cemiyeti Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nezir Çağlar ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü personelleri ile görüştü. Görüşmede personele Türk bayrağı dağıtıldı.

GBC Başkanı Kurt yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini, harekata katılan Mehmetçiğin arkasında olduklarını ve roketli saldırıların yapıldığı Kilis halkının yanında olduklarını belirtti. - GAZİANTEP