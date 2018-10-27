Gbc'den 29 Ekim Kutlaması

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GBC Başkanı Arif Kurt, mesajında Türk milletinin kendi iradesini boyunduruk altına almak isteyenlere karşı yüz yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik durduğunu ifade etti. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için güçlü bir basına ihtiyacının olduğunu vurgulayan GBC Başkanı Kurt, "Bağımsız bir Türkiye'nin daha da güçlenmesi ve zalimlerin oyunlarını bozmaya devam etmesi için tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi güçlü bir basına da ihtiyaç vardır. Bunun en somut örneklerinden biridir 15 Temmuz. Türk medyası, vatanının, milletinin yanındadır, yanında durmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşehrilerimin ve Türk milletinin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP