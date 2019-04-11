Gbc Başkanı Kurt'tan Emniyet Müdürü Karaduman'a Plaket

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt polis haftası münasebetiyle emniyet müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek plaket takdim etti.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı ve Mega TV Genel Müdürü Arif Kurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri polis haftası münasebetiyle Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret etti. Polis haftası dolayısıyla yapılan ziyarette GBC Başkanı Kurt ve Emniyet Müdürü Karaduman, karşılıklı istişarelerde bulunuldu. GBC Başkanı Arif Kurt tüm polislerin Polis Haftasını kutlayarak, polisler adına İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'a plaket verdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, GBC Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA