Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi
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Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi

Gazze'de kadınların Kurban Bayramı öncesinde el işi oyuncak mesaisi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Gazze Şeridi'nde çocuklar için el işi oyuncak yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Filistinli kadınlar, Kurban Bayramı öncesi taleplerin de artmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gazze Şeridi'nde çocuklar için el işi oyuncak yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen Filistinli kadınlar, Kurban Bayramı öncesi taleplerin de artmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Ummu Nasr köyünde zor şartlar altında hayatlarını idame ettiren kadınlar, Zeina Kooperatifi Derneğinin de desteğiyle kız ve erkek çocukları için farklı el işi oyuncaklar üretiyor.

Filistinli kadınların yaptığı Kurban Bayramı'na özel içi pamuk dolgulu, beyaz ve kahverengi yün iplik, kumaş ve boncuğun kullanıldığı oyuncak kuzular oldukça ilgi görüyor.

Kadınlar el işi oyuncak yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Dernekte çalışan Sena el-Aşkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi işsiz olduğu için 6 kişilik ailesine bu işten kazandığı parayla baktığını ifade etti.

Bu işe 3 yıl önce başladığını ve önce kursta eğitim aldığını belirten Aşkar, bayram ve diğer özel günlere has üretilen bu oyuncaklardan kazandığı gelirin ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini dile getirdi.

Aşkar, "Oyuncak işinden kazandığım para ailemin geçimine sadece 10 gün yetiyor, diğer zamanlarda ise Sosyal Kalkınma Bakanlığının üç ayda bir ödediği maaş ve yapılan insani yardımlarla geçiniyoruz." dedi.

Geleneklere karşı bir mücadele

Gazze halkı, Hamas'ın 2006 seçimleriyle iktidara gelmesiyle başlayan İsrail ablukası ve peş peşe gelen saldırıları nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

Filistinli kadınlar ise bu zor şartlardan en çok etkilenen kesim olarak öne çıkıyor. Kadınlar, ailelerini geçindirmenin yanı sıra bir de toplumda hakim olan gelenek ve tabularla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Derneğin İzleme Komitesi Başkanı Gadir Taye, Ummu Nasr köyündeki kadınların, bu iş için eğitim almaya ve sonrasında da çalışmaya başladıklarında hakim gelenek ve görenekleri kırmak zorunda kaldığını söyledi.

Taye, "Bu bölgede faaliyete ilk başladığımızda kadınları kursa katılmaya ve oyuncak imalatında çalışmaya ikna etmek hiç de kolay olmadı. Ama bir süre sonra kadınlar buraya gelip gitmeye ve aileler de diğer hizmetlerimizden faydalanmaları için çocuklarını kayıt ettirmeye başladı." dedi.

El işi kuzu ve oyuncak bebeklerin yanı sıra engelli çocuklara özel oyuncaklar da ürettiklerini kaydeden Taye, Ummu Nasr köyünden 14 kadının dernek bünyesinde çalıştığını aktardı.

El işi oyuncaklara ilgi büyük

Uygun fiyatından ötürü el yapımı oyuncaklara ilgi olduğunu belirten Taye, ürünlerin pazarlamasını ise sosyal medya ya da fuarlar aracılığıyla yaptıklarını ifade etti.

Derneğin ürünlerini Batı Şeria'ya pazarlamayı ve İtalya, İsviçre gibi yabancı ülkelere ihraç etmeyi başardıklarını vurgulayan Taye, "Bu oyuncakları tüm dünyaya ihraç etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gazze'de 2015'te kurulan Zeina Kooperatifi Derneği, kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesini amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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