Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - HAN
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Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - HAN

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto için gösteri düzenledi.

03.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:47
Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi - HAN

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto için gösteri düzenledi.

Şeridi'nin güneyindeki Yunus kentinde gerçekleştirilen eyleme katılan Filistinliler, "Yüzyılın Anlaşmasına hayır", "İsrail yok olacaktır" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ateşe verdi.

Hamas Sözcüsü Muhammed Salah, gösteride yaptığı konuşmada, hareketinin sözde barış planını reddettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı'nın yargıdan kaçan bir suçlu olduğunu, bölgede ve Filistin davasına karşı yaptıklarıyla din savaşı başlattığını ifade eden Salah, "Netanyahu, meşruiyet peşinde dünyayı dolaştı. Bizim böyle bir derdimiz yok. Çünkü biz bu toprakların sahibiyiz. Kimseden de bize ait olan toprakların mülkiyetini vermesini istemiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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