Gazişehir Gaziantep'e Cihat'tan İmza

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Hollanda Genç Milli Takımı'nda da forma giyen FC Oss oyuncusu 21 yaşındaki Cihat Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Gaziantep'e gelen orta saha oyuncusu Cihat Çelik, Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu ile birlikte hazırlanan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Konukoğlu, Çelik'in transferinin hayırlı olmasını diledi. - Gaziantep