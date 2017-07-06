Gazişehir Gaziantep'e Cihat'tan İmza

Gazişehir Gaziantep'e Cihat'tan İmza

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Hollanda Genç Milli Takımı'nda da forma giyen FC Oss oyuncusu 21 yaşındaki Cihat Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gazişehir Gaziantep'e Cihat'tan İmza

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Hollanda Genç Milli Takımı'nda da forma giyen FC Oss oyuncusu 21 yaşındaki Cihat Çelik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep'e gelen orta saha oyuncusu Cihat Çelik, Kulüp Başkanı Adil Konukoğlu ile birlikte hazırlanan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Konukoğlu, Çelik'in transferinin hayırlı olmasını diledi. - Gaziantep