Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek - Haber
Hırvatistan, Türkiye, Güncel

Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

Gaziosmanpaşalı sporcular, Nisan ayında Hırvatistan'daki Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:03
Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

Gaziosmanpaşalı sporcular, Nisan ayında Hırvatistan'daki Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.


Ankara'da yer alan Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Turnuvaya katılan 610 sporcu Nisan ayında Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Gençler Badminton Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edebilmek için madalya mücadelesi verdi. Turnuvanın 5 kategorisinde de mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Badminton sporcuları 4 kategoride kürsüde yer almayı başardı.


4 kategoride madalya geldi


Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nde; Tek Bayanlar kategorisinde Zeynep Akdeniz 1'inci olarak altın madalya alırken, Tek Erkekler kategorisinde Hasan Berkay Günbaz ve Barış Özkan 3'üncülüğü paylaştı. Çift Erkekler kategorisinde Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç (Ankara) ile birlikte Türkiye 1'incisi oldu. Karışık Çiftler de ise Yunus Emre Karakaş ve Zeynep Akdeniz Türkiye 2'ncisi olarak gümüş madalya elde etti. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü takım ve antrenör sıralamalarında da Türkiye 2'ncisi olma başarısını elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Angela Merkel James Jeffrey Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sadi Konuk Sinan Akçıl Gülben Ergen
Spor Podolski Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Gaziosmanpaşalı sporcular Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:59:40. #1.15#