Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kurduğu kadın meclisi olay oldu! Üniversite "illegal" dedi, platformdan sert cevap geldi
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kurduğu kadın meclisi olay oldu! Üniversite "illegal" dedi, platformdan sert cevap geldi

Haberler.com / Serap Ilgın - Haberler | Güncel
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kurduğu kadın meclisi olay oldu! Üniversite 'illegal' dedi, platformdan sert cevap geldi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kurduğu "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Meclisi" veto yedi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetimi, oluşumu "illegal" olarak nitelendirdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ata Selim ise, "Genç kadınlar mücadeleye katılmak için sizden icazet alacak değil" diyerek üniversiteye sert bir cevap verdi.

Kadına şiddeti önleme şiarıyla yola çıkan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, mücadelesini üniversitelerde açtığı temsilciliklerle sürdürmeye devam ediyor. Platform, en son "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Meclisi" adı altında bir temsilcilik kurmuştu. Ancak üniversite yönetimi, platformu "illegal" olarak değerlendirip "Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin böyle bir oluşum ile ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

"MARJİNAL GRUPLARIN DESTEKLEDİĞİ İLLEGAL OLUŞUM"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde 'Üniversite Kadın Meclisleri' adıyla kurulduğu iddia edilen ve bazı siyasi parti ve marjinal grupların desteklediği illegal bir oluşum, üniversitemiz ile ilişkilendirilmekte ve üniversitemiz tarafından oluşturulduğu yönünde bir izlenim verilmektedir. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında da "Üniversite Kadın Meclisi kurulmuştur" şeklinde ilanlar görülmektedir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin böyle bir oluşum ile ilgisi bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"GENÇ KADINLAR SİZDEN İCAZET ALACAK DEĞİL"

Üniversitenin bu açıklamasının ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ata Selim ise üniversitenin tutumunu hukuksuzluk olarak nitelendirdi:

"Tokat Üniversite Kadın Meclisleri kuruldu! Genç kadınlar mücadeleye katılmak için sizden icazet alacak değil. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyesi arkadaşlarımız. Hukuk uydurmayın. Açıklamanızı kaldırın."

"AKSİ HALDE HUKUKA BAŞVURACAĞIZ"

Fidan Ata Selim, şöyle devam etti:

"Aksi takdirde hukuksal yola başvuracağız. Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde okuyan genç kadınlara çağrımızdır. Gelin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Meclisi'ni de kuralım. Size göre sadece AKP'li olunabilir herhalde. Kadın cinayetlerini durdurmak için her yerde örgütleneceğiz."

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 'illegal' dediği Kadın Meclisi olay oldu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 'illegal' dediği Kadın Meclisi olay oldu
Serap Ilgın
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