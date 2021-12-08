Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıda öldürülen gencin ailesi o anları anlattı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, annesi ile birlikte teyzesini eve bıraktığı sırada silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Yunus Emre Duman'ın ailesi o anları anlattı. Otomobil içinde o anda 5 kişi olduklarını ifade eden anne suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 5 Aralık Pazar günü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Duman hayatını kaybetti.

"HEP BAŞKALARINA ACIRDIK ŞİMDİ BAŞIMIZA GELDİ"

"BU İŞİN PEŞİNİ DE BIRAKMAYACAĞIZ"