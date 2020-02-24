Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı esti

24.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:41

Bu yıl modacı Hacere Orhan tarafından ilk kez düzenlenen ve 3 gün süren Gaziosmanpaşa Qubbe Life Fashion Week önceki gün sona erdi. Türkiye'nin üretici firmalarının ve modacılarının katıldığı etkinlik 3 gün boyunca Gaziosmanpaşalıların yoğun ilgisini gördü.

Yanık duvaklı gelin çok konuşuldu

Fashion Week'te en konuşulan defile, modacı Hacere Orhan'ın yanıt duvaklı gelin defilesi oldu. Defilede Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Seviye İkbal Tulgar gibi tanınmış 25 model podyuma çıktı. Defilenin finalinde yangın teması işlendi. Yangın sebebiyle kaybolan ve yıkılan hayatlardan esinlenerek oluşturulan koleksiyonun final gelinliği ise yanık duvaklı gelindi. Yanık bir duvak ile sahneye çıkan Yağmur Ayaz izleyenlerce dakikalarca alkışlandı.