GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde 4 Ocak Salı günü, üçüncü kattaki dairenin balkonuna çıkan 5 yaşındaki Can Karakaya henüz bilinmeyen nedenle düştü. Annesi ve çevresindeki esnafın fark etmesi üzerine çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa'da kaldırıldığı hastaneden Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun 10,86 metreden düştüğü tespit edildi.

"SADECE KOLUNDA VE KALÇASINDA MORLUK VAR"

Çocuğun dedesi Rıza Karakaya, "Babası evde yoktu annesi yanındaydı. Çocuk hiperaktif biri yerinde durmuyor. O anda kapıyı açık bulmuş sonra boşluğa düştü. Balkondan düştü. Şu anda durumu iyi. Sadece kolunda ve kalçasında morluk var. Yaklaşık 10 metreden düştü" dedi.

"ANNESİNİN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Çevre esnafı ise, "Patırdı duydum. Annesinin koştuğunu gördüm. Sonra herkes topladı. Çocuk hastaneye kaldırıldı. Ablası falan yakınları ceketini üstüne koydu. Yoldan geçenler gördü geldi. Sonra hastaneye kaldırıldı." ifadesi kullanıldı.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA YANSIDI

Öte yandan, Can Karakaya'nın 10 metre yüksekten düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun beton zemin üzerine düştüğü, ardından çevredeki kişilerin çocuğa doğru koştuğu görüldü.

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

GAZİOSMANPAŞA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

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