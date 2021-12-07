Gaziosmanpaşa'da kocası tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınıp İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından ( Kades ) yardım isteyince özel hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Dehşet evini Dha görüntüledi.

Gaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi'nde İsmail Güneş (35), dini nikahlı eşi Ayşegül Geçim'in (28) kaldığı eve gelip zorla içeriye girdi. Eşinin saldırısına uğrayarak rehin alınan Ayşegül Geçim, telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polis ekipleri de olayın yaşandığı eve operasyon düzenledi. İsmail Güneş vurularak etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül Geçim kurtarıldı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

"BENİ KURTARIN BANA YARDIMCI OLUN"

İYİ HAL İNDİRİMİ, KRAVAT İNDİRİMİ KABUL EDİLMESİN

Öte yandan, Ayşegül Geçim'in rehin tutulduğu dehşet evine DHA ekibi girdi. Evde operasyonun izleri görüntülendi. Yatak odasında İsmail Güneş'in özel harekatçılar tarafından vurulmasıyla oluşan kan ve mermi izleri de görüntülere yansıdı.