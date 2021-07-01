Gaziosmanpaşa'da kaldırıma çıkan araç iki kişiye çarptı
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Gaziosmanpaşa'da kaldırıma çıkan araç iki kişiye çarptı

Gaziosmanpaşa'da kaldırıma çıkan araç iki kişiye çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da seyir halinde giden araç yoldan kaldırımda çıkarak iki kişiye çarptı.

Gaziosmanpaşa'da seyir halinde giden araç yoldan kaldırımda çıkarak iki kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 869 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde olan Hamit Yılmaz idaresindeki 34 ZA 4719 plakalı araç yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'a çarptı.

O anlar güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki aracın kaldırıma çıktığı ardından kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptığı görüldü. Aracın çarptığı iki kişinin yola savrulduğu ve yerde yatan vatandaşın ağrıdan bağırdığı anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye yansıdı.

Olayı gören civardaki vatandaşlar hemen olay yerine ambulans ve polis ekibi çağırdı. Ekiplerin gelmesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Olay anını gören Necmettin Aslan, "Dükkanımda oturuyordum kapıya çıkıp hava alayım dedim. Kapıya çıktığım vakit yukarıdan hızlı bir şekilde bir araç kaldırıma çıkmış vaziyette iki kişiye çarparak kaldırımı bitirdi. Yaralıların durumu ağır değil ama ağırda olabilir de tabii ki şoför arkadaşlardan biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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