Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır

Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'na bir gün kala Gaziosmanpaşa'da tüm camilerde temizlik çalışmaları hız kazandı.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Gaziosmanpaşa'da tüm camilerde temizlik çalışmaları hız kazandı. İlçedeki 76 cami ve 11 mescit detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilerek bayram namazına hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı öncesinde Gaziosmanpaşa genelinde bulunan 76 cami ve 11 mescitte geniş kapsamlı temizlik çalışması başladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik Ekipleri, periyodik olarak ilçedeki tüm camilerde temizleme aracı ile halı yıkama çalışması yaparken, cami avlusu, şadırvan ve tuvaletlerde de yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle detaylı olarak dezenfekte edilen camilerde gül suyu da kullanılarak, vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri amaçlanıyor.

"Halkımız bayram sabahı gönül rahatlığıyla gelip ibadetlerini gerçekleştirebilirler"

İlçede bulunan tüm cami ve mescitlerin gül suyuyla yıkandığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Cami Temizlik Ekibi Sorumlusu Osman Aydın, "Gaziosmanpaşa ilçesi olarak tüm camilerimizde ve ibadethanelerimizde temizlik çalışması yapılıyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir talep olacağından dolayı camilerimizde hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Osmanlı'dan kalma bir hatıra olarak tüm camilerimizi tepeden tırnağa gül suyuyla yıkıyoruz. Halkımız bayram sabahı gönül rahatlığıyla gelip ibadetlerini gerçekleştirebilirler. Bayram sabahı bütün ekiplerimizi görevlendirdik. Kolonya ve maske konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır
Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziosmanpaşa'da camiler Kurban Bayramı'na hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 13:00:11. #1.15#

title