3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
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3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A'nın annesi, "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Korktu, ağladı. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak" ifadelerini kullandı.

08.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:03

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A, büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A'yı Asayiş Büro Amirliğine getirmişti. İfadesi alınan genç kız emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Betül A'nın annesi ve yakınları da karakol önünde kızlarını bekledi.

"ÇOK PİŞMAN"

Yaşanan olayı anlatan Anne Ayşe A. kızının çok pişman ve üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay aslında şakadan ibaret. Biz içerideydik misafirliğe gelmişlerdi. Onu çok sever. Kuzeni peşinden gidiyor. Ağlayınca kucağına almış. Kendi falan koymadı videoyu. Çok pişman. 18 yaşında kendisi çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" diye konuştu.

3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu

Kızının kendisine 'Anne ben böyle bir şey nasıl yaptım. Anne ben kendimde değilim' dediğini belirten Anne Ayşe A, "Çok korkmuş, çok kötü durumda. Buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Benim çocuğum da ufak. Kamerada gözüküyor ağzına değdirmiyor. O onun canını asla yakmaz canı gibi sevdiği biri. Başka biri ekran görüntüsünü kaydedip atıyor. O sırada yanlarında başka bir büyük de yok" dedi.

3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman

"BEN SÖZ VERİYORUM"

Dede Nurettin A, ise yetkililere seslenerek torunun böyle bir insan olmadığını, torunun kendilerine teslim edilmesini istediklerini belirtti. Dede Nurettin A. "Biz yetkililerden çocuğumuzun bize teslim edilmesini istiyoruz. Çünkü böyle bir şey yapacak bir insan değil. Ne olur çocuğumuzu bize teslim etsinler. Bir daha böyle bir şey asla olmayacağına ben söz veriyorum. Bir defa affetsinler bir daha böyle bir şey asla ve asla olmayacak. Torunum çok pişman o da hastalandı çok korktu" şeklinden konuştu.

3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
ÖZLEM: 19 yasinda cocukmu oluyor birakin Allah askina kucagina alip o kötü hareketleri zorla yaptirmaya calıstigi bebek bugun en yakinina bunu yapan serbest kalirsa daha kotu seyler yapar bu yuzden yilanin basini kucukken ezmek gerek cezasi neyse ceker insallah
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ADA: Beter olsun gördün şimdi şov yapmayı
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AMASYALI: vallahi çok iyi olmuş o kıza iyi ki adalet var yapmadan önce düşünceklerdi onları hep erkeklerin üzerine yürüyecekler ki birazda kızların üzerine yürüsünler. . . . . . . . . . ?
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