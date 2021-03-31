Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı...
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı