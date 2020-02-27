Gaziosmanpaşa Belediyesi sanat akademisi eğitimleri akademik düzeye taşınıyor

27.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:44

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında kültür, sanat, spor, eğitim, araştırma ve değerler eğitimi konularında iş birliği yapılması yönünde protokol imzalandı.



Gaziosmanpaşalıların sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, ilçede sanatsal ve akademik çalışmalara destek sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı. İTÜ Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen imza törenine Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın ve İTÜ TMDK Müdürü Prof. Dr. Serpil Mürtezaoğlu katıldı.



"Gençlere hizmet etme noktasında önemli bir proje"



İTÜ ile yapılan ortak iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Usta, "Hem gençlere hizmet etme noktasında önemli hem de İTÜ ile bu hizmeti yapma noktasında bizim için çok anlamlı bir proje. Onun için ben emeği geçen tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de desteğiyle gençlerimize çok şey katacağımıza inanıyorum. İnşallah gençlere güzel, hayırlı bir hizmet olur" dedi.



Konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerine nitelikli öğrenciler yetiştirilecek



İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (TMDK) ile Gaziosmanpaşa Belediyesi ortaklığında çeşitli eğitimler, konserler ve akademik iş birliklerinin organize edilmesini sağlayacak olan protokolle, daha fazla öğrenciye ulaşılması ve eğitimlerin daha geniş bir akademik kadroyla yürütülmesi hedefleniyor. Gaziosmanpaşalı gençleri 43 branşta sanat kurslarıyla buluşturan ve öğrencileri üniversitelerin konservatuvar bölümleri ile güzel sanatlar fakültelerine hazırlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi'nin, güçlü eğitmen kadrosu, kapsamlı eğitimleri ve teknik gezilerle çok daha donanımlı bir biçimde hizmet edeceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA