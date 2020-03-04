Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak
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Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak

Kerki Solfej'in eski zamanların sevilen gazino gecelerini yeniden yaşatmak için kurduğu gazino konsepti, Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden ünlü sanatçıları konuk ediyor. Selami Şahin, Sibel Can, Seda Sayan ve Ayta Sözeri gazino gecelerinde sevenleriyle buluşuyor

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43
Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. , , Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Malatya ve 'nin seçkin otellerinde gerçekleşecek olan gazino gecelerinde konuklar, özel menülerle damaklarını tatlandırırken ünlü sanatçıların şarkı ve şovlarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.

Kaynak: Snob Magazin

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