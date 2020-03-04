Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak
Kerki Solfej'in eski zamanların sevilen gazino gecelerini yeniden yaşatmak için kurduğu gazino konsepti, Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden ünlü sanatçıları konuk ediyor. Selami Şahin, Sibel Can, Seda Sayan ve Ayta Sözeri gazino gecelerinde sevenleriyle buluşuyor
Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Malatya ve Denizli'nin seçkin otellerinde gerçekleşecek olan gazino gecelerinde konuklar, özel menülerle damaklarını tatlandırırken ünlü sanatçıların şarkı ve şovlarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.