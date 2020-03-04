Gazino gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne alacak

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43

Eski zamanların tadı damaklarda kalan yemekli ve müzik dolu gazino geceleri Kerki Solfej ile yeniden canlanıyor. İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Malatya ve Denizli'nin seçkin otellerinde gerçekleşecek olan gazino gecelerinde konuklar, özel menülerle damaklarını tatlandırırken ünlü sanatçıların şarkı ve şovlarıyla da eğlenceli vakit geçirecek.



