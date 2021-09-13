Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket - Haberler
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Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurtuluş kutlamalarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan mizansende bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna'ya ülkenin farklı illerinden tebrik ve teşekkürler geliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurtuluş kutlamalarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından hazırlanan mizansende bir kadının zincire vurulmasına tepki gösteren AK Partili Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna'ya ülkenin farklı illerinden tebrik ve teşekkürler geliyor.

Kurtuluş kutlamalarında protokol ve halkın gözleri önünde çarşaflı bir kadın zincire vurularak dakikalarca bekletilmişti. Türk kadınına tarihte böyle bir esaret ve zulüm yapılmadığını söyleyen AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Encümeni Murat Tuna gösterinin sonlandırılmasını istese de CHP'li Edremit Belediyesi görevlileri gösteriyi devam ettirmişti. Murat Tuna, bu tutuma tepkisini göstermek için kürsüyü yumrukladıktan sonra programı terk etmişti. Yaşanan bu olay basında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Murat Tuna'ya Sütçü İmam benzetmeleri yapıldı ve ülkenin hemen hemen bütün vilayetlerinden tebrik ve teşekkür telefonları gelmeye başladı. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve İlçe Başkanlığı da tebrik ve destek yağmuruna tutuldu.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Şehit ve Gaziler Komisyonu yöneticileri ve üyeleri, Edremit'e gelerek AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve Murat Tuna'yı ziyaret etti. 15 Temmuz gazilerinden oluşan heyet, Murat Tuna'ya teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi takdim eden 15 Temmuz gazisi ve Devlet Övünç Madalyası sahibi Arif Bostancı, "Sizin bu haykırışınız, bizlere 15 Temmuz ruhunu yeniden yaşattı. Allah sizden ve aynı ruhu taşıyanlardan razı olsun. Sizlere bütün 15 Temmuz gazilerinin selamını getirdik. Yanınızdayız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Murat Tuna, "Biz o gün tepkimizi ortaya koyduk. Yine olsa yine aynı tepkiyi koyarız. Kimse Türk kadınını zincire vurup esaret altına alamaz ve almamıştır. Bu gösteriyi sunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve buna dur demeyen belediye yetkililerini bir kez daha kınıyoruz. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığımız ile birlikte bu zihniyete sahip kişi ve kuruluşlarla olan mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da, Ankara'dan Edremit'e kadar gelen 15 Temmuz gazilerine teşekkür etti. - BALIKESİR

Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket

Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket

Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket

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Haber: Gazilerden Edremit'teki skandala tepki gösteren AK Partili Tuna'ya plaket - Haberler
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