Gaziler ve şehitler, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinde anıldı

19 Eylül Gaziler günü nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne boya-badana, alçı, sıva, tamir, bakım onarım konularında yardım edildi. Derneğin tespit edilen ihtiyaçları Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 8 personeli tarafından giderildi. Çalışmaların ardından dernekte anma etkinliği de düzenlendi.

19 Eylül Gaziler günü kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Pendik'te faaliyetini sürdüren Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine ziyarette bulundu. Derneğin boya- badana, alçı, sıva, tamir bakım-onarım, çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçları tespit edildi.

Derneğin ihtiyaçları giderildi

Yapılan tespit çalışmalarının ardından İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü harekete geçerek 8 personelin çalışmasıyla ihtiyaçlar giderildi. Düzenlenen bakım-onarım çalışmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Savcısı İdris Aksoy, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, müdür yardımcıları ve birçok personel Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette aynı zamanda anma etkinliği de düzenlendi.

"Mutluyuz, gururluyuz"

Baş Savcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı yaptığı açıklamada gazileri her sene farklı etkinliklerle andıklarını belirterek mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Akçadırcı, "19 Eylül 1921 Millet Meclisimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze Gazilik rütbesi verildiği gündür. Biz de her 19 Eylül'de olduğu gibi bu sene de buraya geliyoruz. Vatanımız milletimiz bekası için mücadele eden gazilerimize, şehit olmuş vatan evlatlarına ne kadar hürmet etsek azdır. Biz de gerçek manada gazilerimizi anma amacımız üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 8 personelin katılımıyla Pendik'teki binada tamirat, tadilat çevre düzenlemesi gibi işler yaptık. Çok mutluyuz, gururluyuz. Biz her daim gazilerimiz için, vatanımızın milletimizin bekası için toprağa düşmüş şehitlerimiz için ve onları burada anmak, yardımda bulunmak ve etkinliklerle her türlü yakınlığı göstermek suretiyle onların yanında olan derneğimizin bizler de yanındayız" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Oktay Kaya ise maddi manevi destek sağlayanlara teşekkür etti. Kaya, "Bu anlamlı günde sayın Savcı Vekilimize ve her zaman yanımızda olan sayın Cumhurbaşkanı'mıza sayın valimiz Ali Yerlika'ya çok teşekkür ediyoruz. Şehit aileleri gazileri böyle günlerde hatırlayıp maddi manevi destek sağlayan makam ve mevki sahibi iken bu anlamda bize değer veren tüm kamu çalışanlarına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Derneğin öncesi ve sonrası fotoğrafları da basınla paylaşıldı. Görüntülerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 8 personelinin çalışması ile ortaya çıkan değişim gözler önüne serildi. - İSTANBUL