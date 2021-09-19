GAZİLER İÇİN ATA'NIN ANITINA ÇELENK SUNULDU

İZMİR'de Atatürk'e 'Gazilik' unvanının verildiği 19 Eylül 'Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na törenle çelenk bırakıldı. Gaziler Günü kapsamında İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Ordu Komutanı ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, gazi ve şehit aileleri dernekleri ile çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Mehmet Gökmen, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin gazilere verdiği değerin ifadesidir. Tarihimizde şehitlik ve gaziliğin onuru vardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vatanı, bayrağı, milleti ve soydaşları için savaşır. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır toprak, eğer uğurunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her satırı binlerce şehidin kanıyla yazılmış, kahraman gazilerin kılıcıyla mühürlenmiştir" dedi.

Gaziler Günü kutlama programının, Vali Köşger ve beraberindekilerin Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde açılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'nin resim sergisinin gezilmesiyle devam edeceği bildirildi.