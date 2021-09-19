19 Eylül Gaziler Günü ilçemizde küresel salgın tedbirleri nedeni ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlarken şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak "19 Eylül İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kore gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, asker, polis tüm malul gazilerimizin, 15 Temmuz gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. 19 Eylül Türk kahramanlığının, Türk vatanseverlikle cesaretinin en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taçlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu ve Efeler folklor gösterisi sunuldu. Törenlere, Bozüyük Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER -GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN TÖREN İLE KUTLANDI 19 2021, 14: 23 -BOZÜYÜK BELEDİYESİ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ VOLEYBOL TAKIMI SEZON ÖNCESİNDE MORAL DEPOLADI 19 2021, 14: 21 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NUN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI 19 2021, 12: 57 - BAHATTİN BULUT'TAN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 19 2021, 12: 56 -OTİZMLİ ÖĞRENCİLER İLE ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERİN HAYALİ GERÇEK OLDU 19 2021, 12: 51 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU 4 EYLÜL MAHALLESİ'NDE ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU 19 2021, 12: 49 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNE ZİYARET 19 2021, 12: 46 KÜTÜPHANE VE TORRECİD PERSONELİNE YANGIN EĞİTİMİ 15 2021, 16: 56 BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALİ ŞAHİNOĞLU'NA SÜPER FM'DEN ZİYARET 15 2021, 16: 53 -BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN KAYMAKAM ÖZTÜRK'E ZİYARET 15 2021, 16: 51 Daha Fazla Göster 19 Eylül Gaziler Günü ilçemizde küresel salgın tedbirleri nedeni ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan tören ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlarken şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak "19 Eylül İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kore gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, asker, polis tüm malul gazilerimizin, 15 Temmuz gazilerimizin şeref günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. 19 Eylül Türk kahramanlığının, Türk vatanseverlikle cesaretinin en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taçlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, Gaziler Günü'nüz kutlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu ve Efeler folklor gösterisi sunuldu. Törenlere, Bozüyük Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri