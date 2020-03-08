Gaziemirli 500 kadın Ata'nın huzuruna çıktı Gaziemir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikler kapsamında Gaziemirli kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gaziemir Belediyesinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel düzenlediği etkinlikler kapsamında Gaziemirli kadınlar Anıtkabir'i ziyaret etti.



10 otobüslük kafileyle düzenlenen geziye Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, eşi Deniz Arda, belediye başkan yardımcıları Deniz Dinler ve Nevin Mutlu, kadın belediye meclis üyeleri ve 500 Gaziemirli kadın katıldı. Aynı zamanda Cumhuriyet Semt Evleri kursiyeri olan kadınlar, gezi kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. "Gaziemirli kadınlar Ata'sının huzurunda" yazılı pankart taşıyan kadınlar, Türk ulusunun yaşadığı derin acıyı simgeleyen üç kadın ve üç erkek heykeli ile güç ve kudreti temsil eden aslan heykellerinin yer aldığı Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahına ulaştı.



Başkan Arda, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı



Başkan Halil Arda ile kadınlar, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı törende Başkan Arda, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygu ve düşüncelerini yazdı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Arda, şunları yazdı: "Atam; kadınların haklarını elde etmek için vermiş oldukları uzun mücadelenin sembolü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde huzurunuzda bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile önderliğinizde geçekleşen değişim, Türk kadınının pek çok hakka, diğer çağdaş ülke kadınlarından önce sahip olmasını sağladı. Bu sayede Türk kadını, dünya üzerindeki her kadının bulunması gereken konuma ulaştı. Atam, çağdaş devrimleriniz sayesinde bugün Türk kadını, toplumun her alanında çalışmaya, üretmeye, ülkemize değer katmaya devam ediyor. Bu özel günde tüm kadınlar adına size bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum."



İlk Meclis ziyareti



Başkan Arda ve beraberindeki ekip, törenin ardından Anıtkabir'in içindeki diğer bölümleri rehber eşliğinde gezerek bilgiler aldı. Heyet daha sonra 1. Meclisi de ziyaret ederek Gaziemir'e döndü. Kadınlar, "Anıtkabir'de, Ata'mızın huzurunda çok duygulandık. Biz kadınların çağdaş bir ülkede özgürce yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkmamız için bizlere bu organizasyonu düzenleyen Gaziemir Belediye Başkanımız Sayın Halil Arda'ya çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA