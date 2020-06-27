Gaziemir'de toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama
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Gaziemir'de toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kutlaması, dün Abdullah Arda Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gaziemir'de toplu sözleşmeye gecikmeli kutlama
27.06.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:06

Gaziemir Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kutlaması, dün Abdullah Arda Meydanı'nda gerçekleştirildi. Gaziemir'in geleneğine uygun olarak "etli pilav" dağıtılan etkinlikte davul zurna eşliğinde sosyal mesafeye dikkat edilerek halaylar çekildi.

Gaziemir Belediye Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz, Deniz Dinler ve Nevin Mutlu, Gaziemir Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri, DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Genel İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız ve sendikanın şube başkanlarıyla Gaziemir Belediyesi emekçilerinin katıldığı törende konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, toplu sözleşmenin Gaziemir için çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Arda, "İlk seçildiğimde işçi arkadaşlarımızın maaşlarını ödeyemeyeceğimizi söylediler. Gaziemir'in emanetini yüreğimize kazıdık. Bir kuruşun hesabını yaparak belediyemizin mali yapısını sürdürülebilir bir hale getirdik. 'Çalışan arkadaşlarımızın emeğinin karşılığı, alın terleri kurumadan ödenmeli' felsefesini terk etmedik. Sendika değişiminde işçi arkadaşlarımızı serbest bıraktık, bir özgürlük ortamı sağladık. 'Sendikayı seçecek ve hesap soracak olan sizsiniz' dedim. 65 gün süren toplu sözleşme süreci sonunda uzlaşmaya vardık. İyi bir sözleşmeye imza attık. Maaşların gecikmemesi için 3-4 ay önceden bütçe planı yaparak hareket ediyoruz. Siz çalışma arkadaşlarımdan tek bir isteğim var; Gaziemir halkı için hizmet üretmek. Hep birlikte daha iyi bir Gaziemir için omuz omuza çalışacağız. Sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Halil Arda yalnız değildir"

DİSK Genel İş Genel Sekreteri Şükret Sevgener de Başkan Halil Arda'nın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Demokrasi mücadelemizde bize yoldaşlık yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı, bürokratları ve meclis üyelerini yürekten kutluyorum. Buradan ak trollere sesleniyorum; Halil Arda bir semboldür, Halil Arda yalnız değildir. Halil Arda emekçiye ellerini, kollarını sonuna kadar açan bir yoldaştır. Onun mücadelesi bizim de mücadelemizdir" diye konuştu.

"Gaziemir'deki en iyi sözleşmeyi imzaladık"

DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız da, "Sözleşmemizi emekçi arkadaşlarımızla birlikte hazırlayarak her toplantı sonunda onları bilgilendirerek ve en son aşamada oylama yaparak sözleşmemize şekil verdik. Şeffaf bir şekilde sözleşmemize şekil verdik. Çok iyi yeni kazanımları olan bir sözleşme imzaladık. Sözleşmeyle kıdem zammı, yol parası, birleşmiş sosyal yardım, düğün parası,1 Mayıs bayram ikramiyesi gibi yeni kazanımlar elde ettik. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye bünyesine geçen, ancak yasa gereği toplu iş sözleşmesinde yer alamayan işçilere de aylık 400 lira katkı sağladık. 1 Temmuz'dan sonra ise KHK'lı bu işçi arkadaşlarımız, diğer işçilerle aynı haklardan yararlanabilecek. Sendika seçimi konusunda işçiyi özgür bırakan, demokrasiyi sonuna kadar işleten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve ekibine teşekkür ederim. Gaziemir'deki en iyi toplu sözleşmeye imza attık" sözlerine yer verdi.

En düşük yüzde 28 zam

Gaziemir Belediyesinin şirketinde çalışan 400 emekçi ile Kanun Hükmünde Kararname ile belediye bünyesine geçen işçileri kapsayan sözleşme ile çalışanların maaşlarına yüzde 28 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı 3 bin 920 lira olurken, en yüksek maaş ise 4 bin 760 lira oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

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