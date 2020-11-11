Gaziden "savaş yanlısı" dediği Biden'a sert sözler: Sizin yüzünüzden sivilleri öldürdük

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında seçimden önce yaşanan tartışma ortaya çıktı. Yaşanan tartışmada gazi Biden'a, "Sizin yüzünüzden Irak'ta sivilleri öldürdük. Arkadaşlarım öldü. Neden oyumuzu savaş yanlısı birine vermeliyiz?" dedi; Biden ise sessizce oradan uzaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri yeni başkanı Joe Biden ile ABD Hava Kuvvetleri gazisi arasında seçim öncesi yaşanan tartışmanın videosu ortaya çıktı. Videoda Biden'a savaş yanlısı olduğunu söyleyen gazi, Irak'ta sivilleri öldürmeleri için asker gönderdiklerini söyledi.

Biden ile gazi arasında yaşanan tek taraflı tartışmanın sonunda verecek cevap bulamayan Joe Biden uzaklaşmak zorunda kaldı.

"ARKADAŞLARIM SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLDÜ"

Hava Kuvvetleri gazisi tartışmada Biden'a, "Hava Kuvvetleri gazisiyim. Bir gazi arkadaşım ile birlikte buradayız. Sadece şunu sormak istiyorum; oyumuzu neden savaş yanlısı birine vermeliyiz? Sayısız Iraklı vatandaşın hayatına mal olan, sebep olan birine? Siz o savaşın önünü açtınız ve bu savaşa sebep olan adama da madalya taktınız. Arkadaşlarım sizin yüzünüzden öldü" dedi.