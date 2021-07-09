Gaziantepli öğrenciler Battalgazi'de tarihi yerleri gezdi
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Gaziantepli öğrenciler Battalgazi'de tarihi yerleri gezdi

Gaziantepli öğrenciler Battalgazi'de tarihi yerleri gezdi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Gaziantep'ten Malatya'ya gelen öğrenci ve öğretmenler, merkez Battalgazi ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Gaziantep'ten Malatya'ya gelen öğrenci ve öğretmenler, merkez Battalgazi ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Belediyenin Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, öğrenci ve öğretmenleri Battalgazi'de konuk etti. Üstü açık tur otobüsüyle tarihi bir yolculuğa çıkan 15 yaş altı misafir öğrenciler, tarihi eserler hakkında rehberlerden bilgiler aldı.

Devlet sisteminin ilk doğduğu yer olarak kabul edilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan Arslantepe Höyüğü'nü gezen öğrenciler, Selçuklu eseri Namazgah'a da gitti.

Tarihi Kanlı Kümbet ile geziyi sürdüren öğrenciler, Roma İmparatoru Titus zamanında inşa edilen Tarihi Surları da gördü. Öğrenciler, Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda bir kahve molası verdikten sonra, Osmanlı döneminin sivil mimari eserlerinden Eski Malatya Yaşam Müzesi'ni (Poyraz Konağı) ziyaret ettiler.

Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad tarafından 1224 yılında inşa edilen ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması devam eden Ulu Cami'yi dışarıdan inceleyen misafir öğrenciler, savaşta şehit düşen kırk yakın arkadaşın mezarlığı olarak da bilinen Kırk Kardeşler Mezarlığı, Şahabe-i Kübra Medresesi ve Hasan Basri Türbesi'ni de gezdi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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