Gaziantepli bıçakçılarda "kurban" mesaisi

Gaziantep'te, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep Kalesi çevresinde faaliyet gösteren bıçakçılar, bazı müşterilere imal ettikleri ürünlerin satışını yaparken, bazı vatandaşların da bıçaklarını bileyliyor.

Bölgedeki bıçakçılar, kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere de bıçak satıyor.

Bıçakçı ustası Cuma Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi işlerinin yoğunlaştığını söyledi.

Bıçakçı ustası Kemal Kaplan da Kurban Bayramı öncesinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti.

Alışveriş yapan Aziz Doğan ise tatil için Almanya'dan Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "Gaziantep'i ve bölgeyi gezmek için kültür turuna çıktık. Hem doğa hem de tarihi yerleri görmek istedim. Bu kapsamda Bakırcılar Çarşı'na girdik. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Babam özellikle buradaki esnaftan bıçak almamı istedi. Hem burada bıçağın nasıl yapıldığı izledik hem de alışveriş yaptık." diye konuştu.

Kebapçı ustası Mehmet Kalkan da Gaziantep'te üretilen zırhların çok kaliteli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA