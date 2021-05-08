GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
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GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai yapıyor.

GAZİANTEP'te baklava ustaları, Ramazan Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla yoğun mesai yapıyor. Baklava üreticisi Ali Dağdelen, "Kargoları 24 saat içinde Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz" dedi.

Baklavası ve fıstığıyla ünlü Gaziantep'te baklava üreticileri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinden ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için hummalı çalışıyor. Bayram baklavalarının büyük bölümü, paketlenerek, yurt içindeki ve dışındaki müşterilere uçak, otobüs ya da kargo ile ulaştırılıyor. Tezgahlarının başına sabah erken saatlerde geçen ustaların hazırladığı baklavalar, önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından talep görüyor.

Baklava üreticisi Ali Dağdelen, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğun çalıştıklarını söyledi. Doğal ürünlerle lezzetli baklavanın Gaziantep'te üretildiğini vurgulayan Dağdelen, "Gaziantep baklavasının olmazsa olmazları, mevsiminde yöresel olarak elde ettiğimiz özel boz fıstığımız ve ham maddelerimiz. Bunların birleşiminden Gaziantep baklavası meşe odununda pişerek hazır hale getiriliyor. Baklava yapılırken açılan hamurun çok ince olması gerekiyor. 50 kat hamuru açtıktan sonra fıstık, kaymak, sade yağ ve doğal şeker ile yapıyoruz. Yurt içine ve yurt dışına baklavayı rahatlıkla gönderebiliyoruz. Bayramda herkes bu güzel lezzeti evde eksik etmek istemedikleri için talep, beklentimizden yüksek. Yaptığımız kargoları 24 saat içinde Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ
GAZİANTEP'TE BAKLAVACILARIN BAYRAM MESAİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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