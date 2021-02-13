Gaziantepli baba kız bir haftadır kaybolan kedilerini arıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir baba ve kızı, 10 ay önce yaralı bulup sahiplendikleri ve "Özi" adını verdikleri kaybolan kedilerini sokak sokak dolaşarak arıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir baba ve kızı, 10 ay önce yaralı bulup sahiplendikleri ve "Özi" adını verdikleri kaybolan kedilerini sokak sokak dolaşarak arıyor.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Zeynel Abidin ve kızı Özlem Demir, 10 ay önce mahallede gözünden yaralanmış olarak buldukları yavru kediyi tedavisini yaptırdıktan sonra sahiplendi.

Baba kız, kedi "Özi"nin evlerinin önünden bir hafta önce aniden ortadan kaybolmasıyla üzüldü.

Sokak sokak dolaşarak kedilerini arayan baba kız, afiş hazırlayarak kedinin resmi ve telefon numarasını yazıp iş yerlerine, cadde ve sokaklara astı.

Zeynel Abidin Demir, "Özi, evladımız gibiydi. Bir haftadır kayıp. Evimizden doldurulmaz bir eksik var." diye konuştu.

Demir, kayıp kedilerini bulana 100 lira ödül vereceğini söyledi.

Özlem Demir de kedilerinin ismiyle çağrıldığında tepki verdiğini belirterek, insaniyet namına bulanların bilgi vermesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek