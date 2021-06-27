YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
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YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum saat 10.15'te başlatıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sabahın erken saatlerden itibaren okul önüne geldi.

Adaylar, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını görevlilere göstererek, okula giriş yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adaylar, maske ve mesafe kuralına uygun bir şekilde içeriye alındı.

Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, geç kalan öğrenciler görevlilerce salonlara alınmadı.

27 yaşındaki Murat Can Kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 kez sınava girdiğini söyledi.

Sözel bölümlerden birine yerleşmek istediğini ifade eden Kaynak, "Biraz heyecanlıyım. Sözel bölümleri tercih ediyorum." dedi.

Sınava giren Ali Can Bozokluoğlu da, "Heyecanlıyım. Umarım hayırlısı olur" dedi.

Öğrenciler sınava girerken, ailelerin okul çevresinde bekleyişi sürüyor.

YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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