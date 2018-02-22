Gaziantep ve Malatya'da Kültür Sanat

Gaziantep'te "Ruhlar Gelirse", Malatya'da ise "Dış Ses" adlı oyunlar sahnelenecek.

Noel Coward'ın yazdığı, Arif Özbilen'in dilimize uyarladığı Bora Severcan'ın yönettiği "Ruhlar Gelirse" adlı oyunda, Hakan Latifoğlu, Şükran Poyrazlı, Nil Gül, Veysi Yoldaş, Sevim Özdağ, Mebruke Erarslan, Mustafa Demirkol ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

1945 yılında İngiltere'nin en önemli polisiye roman yazarı Charles Condimine'nin dolandırıcı bir medyumun hikayesini anlattığı oyun, 23 Şubat Cuma saat 20.00 ve 24 Şubat Cumartesi 14.00 ile 20.00'de izlenebilecek.

Rafadan Tayfa "Türkiye'dir Burası" müzikali, Gaziantepli çocuklarla buluşacak.

Müzikal 25 Şubat Pazar saat 13.00 ve 15.00'da Atatürk Kültür Sahnesi'nde izlenebilecek.

Malatya

Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Dış Ses" adlı oyun, Malatya'da sahnelenecek.

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Dilek Güven'in yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışığını Yüksel Aymaz, müziğini ise Emin Serdar Kurutçu yapıyor. Oyunda, Merve Gül, Alev Beyazoğlu ve Samet Talayman rol alıyor.

Oyunda, biri iş diğeri ev kadını olan kahramanların, günlük rutinlerini sürdürürken bir sabah kabinlerin içinde uyanmaları anlatılıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 24 Şubat Cumartesi günü ise saat 14.00 ile 20.00'de Malatyalı tiyatroseverler için sahnelenecek.