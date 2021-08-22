Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, aşure etkinliğine katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, aşure etkinliğine katıldı.

Vali Gül, beraberinde Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Nurdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ve Sakçagözü Mahallesi'nde oturan Kore Gazisi Mehmet Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Engelli ve yaşlıları da ziyaret eden Gül, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasını sağladı.???????

Gül, İçerisu Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşure etkinliğine de katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek