Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
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Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret

Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, aşure etkinliğine katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, aşure etkinliğine katıldı.

Vali Gül, beraberinde Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Nurdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in ailesini ve Sakçagözü Mahallesi'nde oturan Kore Gazisi Mehmet Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Engelli ve yaşlıları da ziyaret eden Gül, vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasını sağladı.???????

Gül, İçerisu Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşure etkinliğine de katılarak vatandaşlara aşure dağıttı.

Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret - Haberler
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