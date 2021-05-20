Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
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Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret

Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Gül, geçen yıl İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Gül'e Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Pekmez de eşlik etti.

Gül, daha sonra, restorasyon ve çevre düzenlemesi devam eden Durmuşlar Mahallesi'ndeki Hz.Ukkaşe Türbesi'nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret
Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ilçesine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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