Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 sürecinde kamu personeline uyarı
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Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 sürecinde kamu personeline uyarı

23.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:51

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kentteki kamu personelinin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Personelimizi iş yaparken korursak, vatandaşımızı korumuş olacağız." dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kentteki kamu personelinin dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Personelimizi iş yaparken korursak, vatandaşımızı korumuş olacağız." dedi.

Gül, Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bu yıl devam eden 511 projenin projenin parasal büyüklüğünün 18,5 milyar lira olduğunu söyledi.

Kısa bir süre önce Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren projesinin kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Gül, "Kamuoyuna yansıyan kısmı üst yapım ihalesiyle ilgiliydi. Altyapı ihalesi zaten yapılmıştı, inşaatlar devam ediyor. İnşallah bunlar da kendi takvim ve programı içerisinde tamamlanacak." dedi.

"Talimatları uygulamak gerekiyor"

Kovid-19 salgın sürecine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yapacağımız çok iş var. En önemli iş personelimizi korumaktır. Personelimizi iş yaparken korursak, vatandaşımızı korumuş olacağız. Bu açıdan da genelgeler ve gelen talimatlar belli, bunları uygulamak gerekiyor. Bu süreçte özellikle mekanların havalandırılması, vatandaşlarımızın yoğun şekilde bürolarda bulunmaması, memurlarımızın maskesiz çalışmamaları, birbiriyle maskesiz oturup muhabbet etmemeleri önemli. Çay, kahve meselesini komple genelgeyle kaldırmıştık. Kamu görevlileri olarak çalıştığımız ve yaşadığımız mekanlarda, aile hayatımızda, salgın kurallarına olabildiğince riayet etmemiz demek aslında, kendimizi, şehrimizi bir anlamda korumamız demek."

Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 sürecinde kamu personeline uyarı
Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 sürecinde kamu personeline uyarı
Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 sürecinde kamu personeline uyarı
Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 sürecinde kamu personeline uyarı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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